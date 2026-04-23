仕事や家事で一日が終わったあと、「とにかく早く済ませたい」とシャワーだけで済ませる日もあれば、「今日はしっかり湯船に浸かろう」と思う日もあります。どちらも間違いではありませんが、疲れが抜けやすいと感じるのはどちらなのでしょうか？実は入浴習慣も“整え方”がカギになります。湯船に浸かると“深いリセット感”を得られる湯船に浸かると、体がじんわり温まり、緊張がほどける感覚を得やすいと言われています。特に冷