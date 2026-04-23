本命の男性に対して「後回しにされてない気がする」という感覚を持ったことはありませんか？本命相手には、言葉ではなく“優先順位のつけ方”に男性の本音がはっきり出ます。“空いた時間に会う”ではなく“時間を作って会う”男性は本命相手には、「時間ができたら会う」ではなく「会うために時間を作る」という行動に変わります。忙しくても調整しようとする、他の予定を動かす。この“ひと手間”があるかどうかが大きな違いです