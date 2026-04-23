男性との交際が始まってから「失敗だった…」と後悔したくはないもの。そこで今回は、彼氏として「不向きな男性」の特徴を紹介するので、ぜひ交際前にチェックしてみましょう。｜話し上手話し上手で口のうまい男性は、彼氏として不向きである可能性があります。コミュ力が高いのは魅力にもなりますが、それがマイナスに働くことも。特にチェックしたいのが、嘘や言い訳、言い逃れが上手かどうかということで、何事も自分が有利にな