「いつかは一緒になれたら」という思いを抱きながら不倫関係を続けている人は少なくありません。ただ、その“いつか”が現実的なのかどうか？そこに目を向ける機会は意外と少ないものです。“気持ち”と“現実”は別の問題好きという気持ちはあっても、実際に生活を変えるとなると話は別。仕事、家族、環境とさまざまな要素が絡む中で、大きな決断を伴う選択は簡単ではありません。気持ちがあることと、行動が伴うことは一致しない