「同じような服を着ているのに、なぜか自分はおしゃれに決まらない」と違和感を覚えていませんか？実はおしゃれに見えるかどうかは、服そのものより“着こなし方”で変わります。どこか“１ヶ所だけ”ゆるくするこなれて見える人は、全身を同じテンションでまとめません。例えば、トップスがゆるめならボトムはすっきりさせる。逆に、ワイドパンツならトップスはコンパクトにしています。全身ゆるい、または全身ピタッとしたバラン