ボートレース大村の「ＲＳ第９戦スカパー！・ＪＬＣ杯オール進入固定」は２３日、優勝戦が行われ、１号艇の飛田江己（２４＝埼玉）が逃げて今年初、通算８回目の?を飾った。午前中からの雨も上がり絶好のコンディションの中で行われた優勝戦。インからコンマ１４の快ショットを決めると１Ｍ先に回って他艇を突き放す完勝劇。「スタートは様子を見ながらで思ったより届いてなかった。１コーナー回る時に津田君が一瞬見えた