毎日使っているバッグが、気づけばくたくたに……。そんなとき注目してほしいのが【SHOO・LA・RUE（シューラルー）】のトートバッグです。通勤にも休日にもなじみやすそうなデザインと、使い勝手がよさそうな仕様で、新たな相棒になってくれそうな商品が目白押し。今回は、40・50代のデイリーコーデにおすすめな「優秀トート」を紹介します。 きれい見えする上品トート 【SHO