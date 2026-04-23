消費税減税を議論する超党派の「社会保障国民会議」は22日、実務者会議を開き、農業や水産業、外食業界、税理士の代表者と意見聴取を実施した。 高市政権は物価高対策として2年間飲食料品の消費税をゼロにすることを目標としているが、外食産業は消費税がゼロになることで、飲食料品との税率の差が10％に拡大することで、外食離れが起こる可能性を指摘。外食の税率もゼロの対象にするよう政府に要望した。また、値札の貼り替えや