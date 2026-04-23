高市首相は23日夜、今年2月の衆議院選挙で初当選した自民党議員の会合に初めて出席しました。会合には自民党の新人議員59人が参加しました。鈴木幹事長や萩生田幹事長代行も同席したということです。高市首相は、自らを「メシ会が苦手な女」と表現するなど夜の会食が少ないことで知られていますが、21日も自民党議員を首相公邸に招くなど会食の機会を増やしています。新人議員には高市首相が出席することは知らされていなかったと