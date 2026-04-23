◇セ・リーグヤクルト2―0広島（2026年4月23日マツダ）首位のヤクルトが2―0で広島を下し、リーグ最速で貯金10に到達した。4月中の貯金10は優勝した97年以来29年ぶりとなった。0―0の5回2死一塁からサンタナが9試合ぶりの右中間への5号2ラン。池山監督はここでサンタナをベンチに下げて守備を固める思い切ったさい配に出て、見事に逃げ切った。「本当にいいところで打ってくれた。（交代は）コンディションがあまり良