日本ハムや巨人、中日で活躍した中田翔氏が２３日、自身のインスタグラムを更新。「いつまでも楽しく周りに感謝しながらワイルドに生きたいよね！！」などと記し、赤レンガ倉庫前での愛車のバイクの写真を投稿した。「ナックル修理中だから、今回はＳで！！」と記したように、バイクはハーレーダビッドソンの「ローライダーＳ」とみられる。中田氏は上下黒のコーディネートで愛車に腰かけた。フォロワーからは「カッコ良すぎ