【××しないと出られない部屋】 4月23日 発売 価格：1,650円（セール価格：990円） 【拡大画像へ】 「裏あおぎり学園」レーベルより、ねくろさんの音声作品「××しないと出られない部屋」の販売が4月23日に開始された。R-15作品となり、販売はDLSite（R18）にて行なわれる。価格は1,650円で、5月20日までは40％オフとなる990円で購入できる。 本作は友人の「