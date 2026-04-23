サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#5が、23日午後9時からLeminoにて無料配信され、「第1回順位発表式」が行われた。次のステージに進む50人が発表された。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生第1回順位発表式は、3月26日から4月17日までの23日間に行われたオンライン投票、