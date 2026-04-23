幼い頃、親を無条件に「すごい人」だと思っていた人もいるのではないでしょうか。大きくなったら自分も親のようになる。尊敬の念は目標に変わり、「自分の親」が人生の指針となる人もいるでしょう。ただ……その指針はあくまで「当時」のものだということを分かった上で……のお話ですが……。第15話胸に響く母の言葉【編集部コメント】おぉ……。やはりお母さんはマサトさんの行動をお見通しだったようですね。そうなんです。あ