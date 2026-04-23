＜シェブロン選手権初日◇23日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞米女子ツアーの今季メジャー初戦が開幕した。現在、第1ラウンドが進んでいる。【写真】つぶらな瞳でプレーを見つめるリスさん日本勢は15人が出場する。米ツアールーキーの原英莉花が、日本時間午後10時51分に競技を開始した。原にとって今大会は、2021年「AIG女子オープン」（全英）以来となるメジャーの舞台。日本で公式戦3勝を誇る“