俳優のひでお（石黒英雄）と元トップグラドルのなつこが、「手錠」という衝撃の処方箋により密着。さらにはお互いに「あーん」で食べさせ合うという、心も体も拘束された禁断デートを繰り広げた。【映像】美しい元トップグラドルに手錠をかける「ごくせん」俳優4月23日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う