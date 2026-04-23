PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）22:45 結果54.0 予想52.5前回52.3（製造業PMI・速報値) 結果51.3 予想50.2前回49.8（非製造業PMI・速報値) 結果52.0 予想50.4前回50.3（コンポジットPMI・速報値)