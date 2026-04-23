アナリストは、日銀が６月の決定会合で政策金利を現在の０．７５％から１．００％に引き上げ、その後も６カ月ごとに利上げを継続し、最終的には１．７５％でターミナルレート（最終到達点）に達すると予想している。 最新の日本の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）は、基調的な物価上昇が２％目標を僅かに下回る水準にあることを示しており、これは追加利上げを正当化するために利用できると指摘。 また、最近