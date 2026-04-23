◆パ・リーグ日本ハム２―３楽天（２３日・エスコンフィールド）日本ハムは接戦を落とし再び借金１。３位浮上はならなかった。試合後、新庄監督が心配したのは２４日の大阪移動。昨季は２度、大幅な到着遅れがあっただけに「一番心配なのは、明日飛行機遅れないか。６時１５分には着きたくないから」と苦笑した。昨季は８月に北海道から大阪への移動が大幅に遅れ、１６分遅れで試合開始。９月には東海道新幹線が台風に伴う