何度説明しても「根性が足りない」で片づけてしまう義父…。優美さんの疲弊具合が目に浮かびます。しかも問題の矛先が、息子だけでなく優美さん自身にも向いてきて、義実家がどんどん居づらい場所に…。不用意なことをすれば命に関わるアレルギー…このことを義父に理解してもらえる道は果たしてあるのでしょうか。>>【まんが】アレルギーに理解のない義父(ウーマンエキサイト編集部)