【ニューヨーク共同】22日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに反発し、前日比340.65ドル高の4万9490.03ドルで取引を終えた。イラン情勢をにらむ展開となる中、トランプ米大統領が停戦の延長を表明したことが好感され、買い注文が膨らんだ。ハイテク株主体のナスダック総合指数も3営業日ぶりに反発し、397.61ポイント高の2万4657.57と終値の最高値を付けた。翌23日のダウ平均は反落し、午前9時45分現