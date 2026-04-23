山口県警高速道路交通警察隊によりますと関門自動車道上り門司IC～下関ICは車両複数台が関与する事故のため午後9時31分から通行止めとなっています。（午後10時半現在）事故は下関市椋野町付近で発生、重傷者がいる模様だということです。