2026年4月21日、「チェンソーマン」ザ・ステージ レゼ篇の特報映像が公開され、中国のネットユーザーの注目を集めている。藤本タツキ氏による人気漫画「チェンソーマン」を原作とした舞台作品「チェンソーマン」ザ・ステージの第2弾が7〜8月に東京と京都にて上演される。今回描かれるのは、デンジとレゼの切ない関係と激動の展開で支持を集める「レゼ篇」。注目されていたレゼ役には日本の女性アイドルグループ・AKB48の元メンバー