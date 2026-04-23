23日（木）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の埼玉アザレアは、2025-26シーズンをもってリベロの矢島大輝（23）、アウトサイドヒッターの田中涼（26）、ミドルブロッカーの渡邉龍也（25）、オポジットの小松一哉（28）ら4選手が契約満了に伴い、チームを退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 東京都出身の矢島は日本体育大学を卒業後、2025年に埼玉へ入団。ル&#