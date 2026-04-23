男女ユニット「AAA」の宇野実彩子（39）が23日、自身のインスタグラムを更新。メンバーの與真司郎（37）とのイベントに出席したことを報告し、オフショットを公開した。「真司郎とイベント出演させて頂いたよ」とつづった宇野。大胆なスリットが入った白いドレス姿で、與とピースサインするオフショットなどを披露。「安心感の中でお仕事できてとても贅沢でした」と振り返った。「そして髪をダークブラウンに染めてみた」と