◆パ・リーグ日本ハム２―３楽天（２３日・エスコンフィールド）楽天が日本ハムに競り勝った。連敗を「３」でストップ。楽天の三木肇監督は「昨日は（サヨナラ負けで）悔しかったですけど、（先発の）滝中も頑張りましたし、柴田からのリリーフのみんなもよく頑張ったと思います」とたたえた。序盤から激しい攻防が続いた。３回に伊藤裕の中前適時打で先制。しかし、直後に先発の滝中が清宮に適時打を浴びて、同点に追いつか