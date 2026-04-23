イングランド代表の主力としてEURO2020を戦った時から5年。今では代表でもクラブでもすっかり影が薄くなってしまったのがMFカルヴィン・フィリップスだ。2022年にはマンチェスター・シティに加入したが、チームの構想からは完全に外れている。レンタル移籍を繰り返していて、今年2月からはイングランド2部のシェフィールド・ユナイテッドにレンタル移籍中だ。しかしそこでも怪我があり、ここまで162分しかプレイしていない。ただ、