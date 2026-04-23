◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―２ヤクルト（２３日・マツダスタジアム）広島のドラフト５位・赤木晴哉投手が２軍で先発調整することが決まった。この日、出場選手登録を抹消された。開幕を１軍で迎えた右腕は４登板で防御率１０・３８。直近では１８日・ＤｅＮＡ戦（マツダ）に登板し１回無失点。２１、２２日のヤクルト戦（マツダ）ではベンチを外れていた。藤井ヘッドコーチは「先発の準備をさせようかなと思います」と明か