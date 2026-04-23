ギリシャ、フランス、ドイツ、スペイン、ルーマニアと日本による国際共同制作プロジェクトで完成した映画「タイタニック・オーシャン」（コンスタンティナ・コヅァマーニ監督）が、５月にフランスで開幕する「第７９回カンヌ国際映画祭」の「ある視点部門」に正式出品されることが２３日、決まった。これまで短編、中編作品がカンヌ、ベネチア、ベルリンと世界３大映画祭で上映され、世界的に注目されてきたギリシャの映像作家