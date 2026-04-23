◆パ・リーグ日本ハム２―３楽天（２３日・エスコンフィールド）日本ハムは接戦を落とし、再び借金１。３位浮上はならなかった。それでも試合は、好守が多い締まったゲームとなり、新庄剛志監督は「今日よかった、守備がほんと。これを続けてもらったら勝ちにもつながりますしね、今日はほんとよかった、みんな」と選手をたたえた。ただ悔やんだのは、４回２死一、二塁から伊藤裕の中前適時打で先制された場面。鋭い打球に