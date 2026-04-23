◆パ・リーグソフトバンク４―３西武（２３日・ベルーナドーム）ソフトバンクは９回から３番手で登板した松本裕樹が１点差に迫られながらも２死三塁をしのいで、ヒヤヒヤの逃げ切り勝利。連敗を３でストップした。クローザーの杉山一樹が１１日に左手殴打の骨折で離脱後、セーブ機会が訪れる試合は初めて。本来はセットアッパーの松本裕が２点リードの場面でマウンドに向かった。「（松本裕は）中１１日でしょ。間隔が空いて