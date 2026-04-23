スター・ウォーズシリーズの最新映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念して23日、東京ディズニーランドで仮装できる特別イベントが開催され、招待や抽選に当たった約70人のファンたちが参加。衣装のこだわりや作品の魅力などを聞きました。東京ディズニーランドにある『スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー』は、スタースピーダー1000に乗ってスリリングで予測不能な宇宙