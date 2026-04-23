俳優の高橋文哉さん（25）主演映画『ブルーロック』（8月7日公開）に、畑芽育さん（24）が出演することが23日に発表されました。さらに、激闘のサッカープレイシーンが追加された予告映像も解禁されました。累計発行部数が5000万部超えの人気サッカー漫画が原作の映画『ブルーロック』（講談社調べ）。日本をワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するためのプロジェクト“青い監獄（ブルーロック）”を舞台に、全国から集め