初夏の訪れを感じさせる、爽やかなフルーツスイーツが登場しました♡ダッキーダックでは、旬の果実を贅沢に使った「ゴールドパイナップルのタルト」を期間限定で発売。みずみずしい果汁と濃厚な甘みが魅力の台湾産パイナップルをたっぷりと使用し、見た目も味わいも華やかな一品に仕上げられています。カフェタイムを少し特別にしてくれる、この季節だけのご褒美スイーツをチェックしてみてく