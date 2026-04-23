◇セ・リーグヤクルト2―0広島（2026年4月23日マツダ）ヤクルトは先発・高梨裕稔から5投手の継投で完封リレー。4番手の清水昇はプロ8年目で通算300試合登板を達成した。「自分がこれだけ投げさせてもらえると思っていなかった。チームがいい状況なので流れに乗っていけるように頑張った」2―0の8回にマウンドへ。先頭・小園に右前打を許すも、その後の中軸を3人で抑えた。今季は7試合の登板でいまだ無失点。18日の巨