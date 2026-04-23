「日本ハム２−３楽天」（２３日、エスコンフィールド）日本ハムは競り負けて連勝が２でストップ。再び借金１となった。今季初先発の福島は毎回走者を毎回走者を背負う投球で、六回途中８安打３失点で降板。打線も清宮幸の一時同点となる適時打など反発力を示し、守っても浅間らが再三の好守をみせるなど、最後まで３連勝に向けて食らい付いた。試合後の新庄監督は「きょうは良かった。守備がホント。ホント良かった」と守