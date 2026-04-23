元バレーボール女子日本代表でタレントの大林素子が２３日、自身のＳＮＳを更新。インスタグラムには「バルセロナ五輪仲間のかっちゃん南克行さん」などと記し、元男子代表でともに１９９２年バルセロナ五輪に出場した南克行さんとの２ショットを投稿した。大林は「今や社長さんとして、忙しい日々を頑張っている！」と南さんを紹介。「それにしても、、身体変わらないじゃない、凄い走ったり身体を鍛えているそうですっ、