【ワシントン共同】米国防総省は23日にX（旧ツイッター）で、米軍がインド洋の国際海域でイランから原油を輸送していた制裁対象の無国籍船を臨検したと発表した。イランの資金源遮断に向けて「全世界的な海上法執行活動を続ける」と表明した。英メディアによると、30隻以上のイラン関連タンカーが米軍によるイラン港湾封鎖をくぐり抜けたとされる。イランはホルムズ海峡を封鎖する一方、主要な収入源である原油輸出を続けてい