ソフトバンク４―３西武（パ・リーグ＝２３日）――ソフトバンクが連敗を３で止めた。同点の七回に近藤の犠飛で勝ち越し、八回は海野の三塁打で２点を加えた。西武は中継ぎ陣が踏ん張れず、連勝が３でストップ。楽天３―２日本ハム（パ・リーグ＝２３日）――楽天が競り勝ち、連敗を３で止めた。六回に黒川と伊藤光の適時打で２点を奪って勝ち越し、継投で逃げ切った。滝中は２連勝。日本ハムは３連勝はならなかった。◇◆雨で