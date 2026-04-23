ジャスティン・ビーバーさん（32）の関連楽曲が、23日に発表された最新『オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング』で、TOP10に5作ランクインしました。ジャスティン・ビーバーさんは、アメリカで現地時間11日と18日に行われた野外音楽フェスティバル『Coachella 2026』に出演。関連楽曲が、急上昇ランキングを席巻しました。1位に輝いたのは、最新アルバム『SWAG』の収録曲『DAISIES』で上昇率124.3%を記録。2位には『Sorry』