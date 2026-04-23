３月末をもって日本テレビを退社した岩田絵里奈アナウンサーが、衝撃の新ヘアを披露した。岩田アナは２３日、インスタグラムを更新。「ぐるナイで、前髪ぱっつんチェンジしました！！そしてブリーチもして金髪に」と記し、眉毛のかなり上で切ったぱっつん前髪になった斬新な新ヘアの写真をアップ。「前髪については少し短くなっただけで大騒ぎの保守人生だったので、まぁまぁ衝撃的でしたが．．．笑楽しかった！！！楽しい