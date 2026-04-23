サッカーブラジル代表の右ウィングで、イングランド・プレミアリーグのチェルシー所属、１８歳のエステヴァンの北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）出場が絶望的になったと、ブラジルの有力情報サイト「ＵＯＬ」が報じた。エステヴァンは１８日のマンチェスターＵ戦で前半に右太ももを痛めて途中交代。同サイトは「全治３か月の重傷でＷ杯出場は絶望的」と報じた。ブラジル代表のドクターも「かなり重い故障」と認めたとしている。