ドル円のピボットは１５９．５４円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:47現在） ドル円 現値159.55高値159.78安値159.30 160.27ハイブレイク 160.02抵抗2 159.79抵抗1 159.54ピボット 159.31支持1 159.06支持2 158.83ローブレイク ユーロ円 現値186.54高値186.97安値186.44 187.39ハイブレイク 187.18抵抗2 186.86抵抗1 186.65ピボット 186.33支持1