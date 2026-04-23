きょうの為替市場、ドル円はやや買い優勢となっているものの、１５９円台での推移に変化はない。底堅さは堅持している半面、１６０円には慎重といった雰囲気。 イラン情勢は停戦期間にはあるものの、ホルムズ海峡を巡る動きは流動的。着地点が見い出せず不安感は払しょくできないものの、市場はイラン情勢について、ひとまず脇に置いているようだ。 市場は、従来通りにファンダメンタルズに関心を移そうとしている中、