日本時間２２時４５分に米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）22:45 予想52.5前回52.3（製造業PMI・速報値) 予想50.2前回49.8（非製造業PMI・速報値) 予想50.4前回50.3（コンポジットPMI・速報値)