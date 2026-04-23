◇パ・リーグ西武3―4ソフトバンク（2026年4月23日ベルーナD）西武は移籍2年目の平沢大河が勢いに乗っている。5回に右翼線二塁打を放つと、7回に右前打、9回に左前打と3安打猛打賞。「球の見え方はいいので継続していきたい」と手応えを口にした。24年の現役ドラフトでロッテから移籍。19日の日本ハム戦で移籍後初アーチ＆自身初の1試合4安打をマークするなど好調で、ここ4試合は14打数8安打の打率・571と大当たりが続