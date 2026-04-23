岩手県大槌町の2か所で発生した山林火災は、2日目も鎮圧には至りませんでした。岩手県はきょう、大槌町に災害救助法を適用することを決めました。きのう午後に発生した岩手県大槌町の山林火災は、きょうまでに小鎚と吉里吉里の2か所をあわせておよそ201ヘクタールが焼失しました。きょうも朝からヘリによる消火のほか、地上からの放水が行われましたが、鎮圧には至りませんでした。この火災を受け、岩手県はきょう、大槌町に災害救