アメリカのトランプ大統領は、石油輸送の要衝・ホルムズ海峡をめぐり、機雷を敷設する船舶を撃沈するようアメリカ軍に命じたと明らかにしました。【写真を見る】【速報】ホルムズ海峡で機雷を敷設する船の撃沈を米海軍に命令トランプ大統領「躊躇なく行動せよ」トランプ氏 機雷敷設船の撃沈を命令トランプ大統領は23日、「ホルムズ海峡で機雷を敷設する船舶を攻撃し、撃沈するようアメリカ海軍に命じた。躊躇なく行動せよ」