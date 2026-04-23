女優の熊谷真実（66）が、23日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会2時間SP」（後9・00）に出演し、両親の思い出を語った。めいでタレントの松田ゆう姫とともに、福岡県田川郡にある実家を大掃除、リフォームする企画に参加した。築150年と年季が入った家で、敷地面積は4000坪。家は2階建ての6LDKという豪邸だった。両親は子供が生まれた後、東京に転居。事業で成功した後、福岡に戻り、この家を建てたという。掃除をしている