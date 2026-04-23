◇パ・リーグ西武3―4ソフトバンク（2026年4月23日ベルーナD）西武は終盤まで競り合うも1点届かず、連勝は3でストップ。3年ぶりのソフトバンク戦同一カード3連勝を逃した。8回に2点を追加されて3点差となるも8、9回に1点ずつ返して反撃。9回は1点差とし、なお2死三塁としたが最後は代打のドラフト1位・小島（明大）が遊直に倒れた。一歩届かずに敗れたが、西口監督は「負けはしたけど、最近は最後の最後までいい形がつ